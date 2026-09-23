¡Alerta en los ranchos! Ganaderos de Nogales se capacitan contra el gusano barrenador

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Productores recibieron capacitación para detectar heridas y posibles casos de esta plaga, con énfasis en la vigilancia diaria del ganado y las mascotas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/09/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 23/09/2026 04:42 PM.