¡Alerta en los ranchos! Ganaderos de Nogales se capacitan contra el gusano barrenador

En atención a las acciones preventivas de lucha contra la plaga del gusano barrenador, ganaderos locales recibieron una capacitación de un experto veterinario zootecnista, encaminados a fortalecer la observación en los hatos ganaderos de la región.
Este miércoles 23 de septiembre a las 11:00 horas se llevó a cabo una importante reunión en el salón de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Nogales, enfocada en la prevención del gusano barrenador del ganado en el estado de Sonora.
El evento tuvo una respuesta satisfactoria a la convocatoria por parte de los productores ganaderos de la región y contó con la presencia del alcalde de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, el departamento de Protección Animal de la Policía Municipal, médicos veterinarios locales y diversas autoridades; además, la reunión estuvo respaldada por la presencia de representantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y SINIIGA.
Patricia Leal, presidenta de la Asociación Ganadera Local General de Nogales, destacó que esta alerta sanitaria es un tema de interés para el público en general, ya que la plaga puede infectar a cualquier animal de sangre caliente, incluidos perros, gatos y otras mascotas.
Leal enfatizó la importancia de realizar estas capacitaciones de manera preventiva, al informar que, afortunadamente, hasta el momento no se ha detectado ningún foco de infección en la zona norte de Sonora. Asimismo, subrayó que existe una fuerte coordinación entre dependencias como Sagarhpa, Senasica y otras instancias para hacer frente a esta situación y mantener la plaga erradicada.
La ponencia principal de la jornada fue impartida por el médico veterinario zootecnista Antonio Alejandro Meuly Martínez, quien explicó que el gusano barrenador es una plaga y no una enfermedad, lo que otorga la ventaja de poder actuar con herramientas prácticas en los ranchos. El especialista instruyó a los productores sobre la vital importancia de la observación diaria de los animales y el cuidado riguroso de cualquier herida.
Meuly hizo un llamado a mantener una vigilancia extrema, no solo en el ganado, sino también en las mascotas de los ranchos y en los animales en situación de calle, quienes resultan ser los más vulnerables.
Tanto expertos como las autoridades hicieron un exhorto a ganaderos para que no tengan miedo de reportar cualquier caso sospechoso, premisa que es fundamental, ya que permite a las autoridades intervenir oportunamente mediante estrategias de control, como la liberación de moscas estériles, a fin de contener y erradicar la amenaza antes de que se propague, al enfatizar que los propios productores y sus familias constituyen la primera y más importante barrera de defensa contra esta plaga.