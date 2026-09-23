Avances Favorables Para Reabrir Estación Cuarentenaria Ganadera Nogales Sonora

La presidenta de la Asociación Ganadera local de Nogales, Sonora, Patricia Leal, anunció avances favorables respecto a la viabilidad de reabrir la estación cuarentenaria del municipio para facilitar la exportación de ganado hacia Estados Unidos.
Expuso que, personal de agricultura del gobierno estadounidense (USDA) ya ha visitado las instalaciones para realizar inspecciones y evaluar las condiciones actuales del recinto, al precisar que, en estos momentos se afinan los detalles de los protocolos necesarios para formalizar la reapertura.
Ya hay noticias más favorables, ya se está mirando más movimiento aquí en la cuarentenaria, han venido a hacer inspección gente de USDA, de agricultura, por parte de la secretaria Rollins mandó ya personas para ver qué condiciones está la cuarentenaria en estos momentos para hacer la reapertura; ya están en esos detalles de afinar detalles con los temas de protocolo para exportación, dijo.
Enfatizó que, en el ámbito local, la zona de Nogales cuenta con un padrón activo de entre 100 y 150 productores dedicados a la exportación, por lo que, de acuerdo con las cifras de la Asociación Ganadera, cada uno de estos productores maneja un hato estimado de entre 1,000 y 1,500 cabezas de ganado.