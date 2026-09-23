Avances Favorables Para Reabrir Estación Cuarentenaria Ganadera Nogales Sonora

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Personal del USDA ya inspeccionó las instalaciones y se afinan los protocolos necesarios para reactivar la exportación de ganado sonorense hacia Estados Unidos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/09/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 23/09/2026 04:32 PM.