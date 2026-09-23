Denuncian abandono y posible maltrato de perros en vivienda de Nogales

Vecinos de la colonia Jardines del Bosque en Nogales, Sonora, reportaron a las autoridades un domicilio donde mantenía a varios perros encerrados sin atención alguna, quejándose del hedor y del evidente maltrato animal.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 17:25 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Acacia de la colonia señalada donde reportaban olores fétidos al interior de un domicilio.
En el lugar se entrevistaron con la reportante, quien les manifestó que la casa contigua a su domicilio se encontraban varios perros al interior del domicilio y el propietario del departamento se había ido hace tiempo, dejando a los perros al interior sin cuidado.
Detalló que anteriormente había acudido una persona a darles alimento, pero dejó de ir, desde hacía varios días por lo que teme que alguno de los perros haya fallecido, y el resto se encuentre en mal estado.
Por lo que al asomarse al interior del domicilio los agentes se percataron que el piso se encontraba completamente sucio con excremento y otros desechos donde pudieron percibir la presencia de dos perros, de color blanco en evidente mal estado de salud y un tercero tendido en el suelo aparentemente sin vida.
Ante la situación los agentes municipales informaron del caso al Centro de Atención Temprana para poder ingresar a rescatar a los canes.