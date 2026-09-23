Denuncian abandono y posible maltrato de perros en vivienda de Nogales

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Vecinos de Jardines del Bosque alertaron por los malos olores provenientes de un domicilio donde varios perros permanecían encerrados y sin atención

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/09/2026 11:40 AM.
En Nogales y editada el 23/09/2026 11:45 AM.