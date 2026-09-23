¡Última semana para aprovechar “Borrón y Cuenta Nueva” en Sonora!

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Contribuyentes tienen hasta el 30 de septiembre para regularizar adeudos y obtener 100% de descuento en recargos de impuestos y derechos estatales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/09/2026 01:05 PM.
En Nogales y editada el 23/09/2026 01:10 PM.