¡Última semana para aprovechar “Borrón y Cuenta Nueva” en Sonora!

A escasos días de que concluya el mes, la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de la Dirección de Ingresos, hace un llamado apremiante a los contribuyentes sonorenses para que regularicen su situación mediante el programa "Borrón y Cuenta Nueva". Este decreto, diseñado para abatir el rezago histórico, tiene como fecha de vencimiento el próximo 30 de septiembre, por lo que resta exactamente una semana para hacerlo efectivo.
El programa otorga un 100% de descuento en recargos por adeudos en trámites como la revalidación vehicular de años anteriores. Se trata de un incentivo directo a la economía familiar que permite a los ciudadanos poner al día su patrimonio sin el peso de las penalizaciones acumuladas.
Tal como se observa en las instalaciones, el personal mantiene un operativo para agilizar el servicio. Los contribuyentes están siendo atendidos tanto en el área de ventanillas para asesoría y cobro personalizado, como a través de los cajeros automáticos de la plataforma "Sonora", los cuales permiten desahogar las filas y procesar pagos de manera inmediata.
En los detalles clave para el contribuyente se destaca el beneficio de 100% de condonación en recargos de impuestos y derechos estatales, iincluida revalidación vehicular de años anteriores. La fecha límite es al 30 de septiembre y las opciones de pago son directamente en las oficinas de la Agencia Fiscal, de ventanilla, cajeros automáticos o a través del portal web de la Secretaría de Hacienda.
La Dirección de Ingresos reitera la invitación a los ciudadanos en rezago a que se acerquen a las oficinas correspondientes. Aprovechar el "Borrón y Cuenta Nueva" es la oportunidad idónea para iniciar el próximo ciclo fiscal con finanzas sanas y total certidumbre jurídica sobre sus bienes.