¡Universitarios de Sonora ya pueden solicitar la beca “Gertrudis Bocanegra”!

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El apoyo contempla 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de instituciones públicas de educación superior y busca contribuir con sus gastos de transporte

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/09/2026 01:13 PM.
En Nogales y editada el 23/09/2026 01:16 PM.