¡Universitarios de Sonora ya pueden solicitar la beca “Gertrudis Bocanegra”!

Las autoridades formalizaron el proceso de registro para la beca de nivel superior "Gertrudis Bocanegra", un esquema de colaboración entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Sonora a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo. El propósito primordial radica en asegurar un estímulo económico directo para el alumnado de las instituciones públicas de educación superior en la entidad.
Víctor Manuel Rodríguez Hernández, titular de la coordinación municipal del Instituto de Becas en Nogales, Sonora, explicó que este beneficio posee alcance universal por iniciativa del Ejecutivo estatal. La cobertura abarcará a los jóvenes inscritos en planteles públicos como la Universidad de Sonora (Unison), el Instituto Tecnológico de Nogales, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) y la Universidad Pedagógica Nacional local.
El funcionario detalló que el subsidio consiste en una aportación de 1,900 pesos con periodicidad bimestral, recurso destinado a gastos de transporte escolar. Asimismo, aclaró que la entrega no sustituye el trabajo institucional del programa Sonora de Oportunidades, sino que une los esfuerzos de la Federación y el Estado para garantizar un alcance total entre los universitarios sonorenses.
En lo relativo al trámite de inscripción, Rodríguez Hernández instó a los aspirantes a generar en primer término su cuenta Llave MX. Dicha herramienta digital salvaguarda los datos personales y permite el acceso al portal correspondiente para la captura de la solicitud. El representante concluyó con una invitación a la comunidad universitaria para que acuda a formalizar su registro de forma inmediata, debido a que la convocatoria oficial permanece disponible.