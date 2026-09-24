3 Personas Atacadas con Machetes en Nogales: Hechos de Violencia en Colonias Héroes y Buenos Aires

Tres personas fueron atacadas por un grupo de sujetos armados con machetes y encapuchados en hechos ocurridos en la tarde noche del martes entre las colonias Héroes y Buenos Aires en esta frontera de Nogales.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública el primer hecho se reportó al 911 alrededor de las 19:38 horas agentes municipales se trasladaron a la calle Rio Fuerte de la colonia Héroes, donde reportaban a una persona lesionada a machetazos.
Se trató de Francisco A. de 38 años, quien les manifestó que momentos antes se encontraba en las escalinatas en una casa abandonada durmiendo ya que se no cuenta con una vivienda, cuando sintió que lo comenzaron a golpear en varias partes del cuerpo entre varias personas siendo golpeado con un machete en la cabeza y el cuerpo.
Dijo que como pudo huyó del lugar y solicitó ayuda al 911, arribando paramédicos de Cruz Roja quienes lo trasladaron al hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones de gravedad.
Momentos después siendo las 20:22 horas elementos preventivos acudieron a la tienda comercial Oxxo Azteca ubicado en la calle López Mateos de la colonia Centro donde reportaban a una lesionada de la misma forma.
En el lugar observaron a un hombre que se identificó como Jesús O. de 33 años, el cual les manifestó que momentos antes al caminar por las vías del tren a la altura del distribuidor vial Buenos Aires, le salieron al paso varias sujeto con vestimenta oscura y encapuchados.
Dijo que comenzaron a agredirlo con un machete, retirándose por sus propios medios a dicha tienda donde personal de Cruz Roja la auxilio y trasladó al hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesión en torso mano derecha, lesión en antebrazo, lesión en hombro derecho, en la región lumbar y abdomen.
El tercer caso se registró a las 21:44 horas cuando dicha autoridad atendió el llamado de autoridades médicas del Hospital IMSS Bienestar que señalaron la presencia de un hombre lesionado a machetazos.
En el lugar, el afectado de nombre Daniel de 30 años, les manifestó que momentos antes al caminar por la calle Circunvalación Héroes, cuando al llegar a la calle Miroslava se percató de varios sujetos con vestimenta oscura encapuchados, los cuales portaban machetes, mismos que comenzaron a discutir con él.
Dijo que uno de ellos lo atacó por la espalda y la hirió en el brazo derecho, por lo que se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica. Se informó que sobre los tres casos se dio conocimiento al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.