3 Personas Atacadas con Machetes en Nogales: Hechos de Violencia en Colonias Héroes y Buenos Aires

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Las agresiones ocurrieron entre las colonias Héroes y Buenos Aires; las víctimas fueron trasladadas al IMSS Bienestar para recibir atención médica

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/09/2026 01:09 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 01:13 PM.