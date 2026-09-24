Angélica Burgos lleva servicios profesionales a Nogales

La atención a la sociedad en general y en especial a los jóvenes, es un compromiso de la organización de Mujeres al 100, llevando continuamente los programas preventivos a las colonias y a quienes lo necesiten, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación en Nogales, indicó de la importancia de brindar asistencia y respaldo a las familias nogalenses, con servicios a cargo de profesionales completamente gratuitos.
Queremos que la comunidad en general”, señaló, “esté enterada y conozca de los programas y de los beneficios que se brindan, que sepan que no están solas y que cuentan con un respaldo de profesionales de toda la entidad.
En esta labor participa el Comité de Jóvenes al 100 de Alejandra Velázquez, añadió, así como el grupo juvenil de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a cargo de Kevin Montoya.
Es un grupo de apoyo muy importante para nosotras como organización”, explicó, “el contar con grupos de profesionistas del Derecho, Fisioterapeutas, Enfermeras, Nutriólogos, quienes orientan y asesoran a las familias con alguna situación en particular.