Angélica Burgos lleva servicios profesionales a Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 destacó la atención gratuita de especialistas en áreas como Derecho, fisioterapia, enfermería, nutrición y psicología

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 12:17 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 12:18 PM.