Ayuntamiento de Nogales Firma Convenios para Mejorar Atención Médica y Mitigar Gastos Catastróficos

Eliminar las barreras para la atención médica y mitigar por completo el gasto catastrófico de las familias vulnerables se ha convertido en una prioridad para el Ayuntamiento de Nogales, esto mediante la formalización de nuevos acuerdos, los cuales buscan garantizar consultas, cirugías y tratamientos especializados sin costo alguno para la población que carece de seguridad social.
Para materializar estos beneficios, el Ayuntamiento y el sistema IMSS Bienestar en Sonora firmaron dos importantes convenios de colaboración, en un evento protocolario que estuvo encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, la sindica Edna Elinora Soto y el secretario del Ayuntamiento Hipolito Sedano Ruiz, quienes recibieron a la doctora Gabriela Nucamendi, representante de la dependencia federal.
Entonces pues mi agradecimiento porque estamos enfocados al tema de la salud y es algo súper importante para todos nosotros sin salud no hay nada, no hay bienestar por eso mi agradecimiento nuevamente doctora por estar aquí y por impulsar este tipo de servicios de bienestar aquí en Nogales, mencionó el Alcalde.
El segundo punto de la reunión abordó una estrategia de colaboración para instalar un módulo de afiliación en los espacios municipales y planificar jornadas medicas de alta especialidad, una iniciativa que contempla traer a la ciudad, más de 30 especialistas en áreas como dermatología, oftalmología, reumatología y traumatología para brindar servicios y programar cirugías que actualmente nos ofrecen en el hospital.
Nuestra intención pues es ir eliminando las barreras, las barreras para la atención a la salud, disminuir las dificultades para la atención de consultas y por supuesto mitigar por completo el gasto catastrófico en materia de salud de nuestras familias, porque IMSS Bienestar como lo ha instruido nuestra presidenta a nivel nacional es un servicio que debe de ser completamente gratuito para nuestra población en donde estamos obligados a brindarles no sólo los servicios médicos sino también el tratamiento y los estudios de laboratorio que se requieren, agregó la doctora Nucamendi.