Ayuntamiento de Nogales Firma Convenios para Mejorar Atención Médica y Mitigar Gastos Catastróficos

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Ayuntamiento e IMSS Bienestar acuerdan ampliar el acceso a consultas, cirugías y tratamientos especializados, además de impulsar jornadas médicas con más de 30 especialistas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/09/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 04:49 PM.