Confirman autoridades rescate de cuatro perros abandonados

Sobre el caso de perros abandonados dentro de un domicilio en la colonia Jardines de la Montaña en Nogales, Sonora, las autoridades confirmaron que se trató de cuatro canes rescatados y uno fue encontrado sin vida.
Sobre este caso la Fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora confirmó que se ha iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Se tiene conocimiento que el dueño de las cinco mascotas está plenamente identificado por dicha autoridad ministerial.
Por su parte el reporte policial de Seguridad Pública se confirmó que fueron elementos preventivos comisionados al departamento de Bienestar Animal quienes acudieron y pudieron entrar al domicilio de la calle Acacias con el consentimiento de donde la FGJE de Sonora.
Lo anterior ante la premura del caso y con el único objetivo de salvar a los perros que evidentemente estaban en peligro, se dijo que el ingreso al domicilio se realizó con la ayuda de efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales.
También aclaró que fueron rescatado del lugar cuatro canes todos presentaron un severo caso de desnutrición y deshidratación, lugar donde lamentablemente fue encontrando un perro sin vida.
Persona de la FGJE arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con la carpeta de investigación.