Confirman autoridades rescate de cuatro perros abandonados

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Autoridades confirmaron que cuatro canes fueron rescatados y uno localizado sin vida; la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/09/2026 01:16 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 01:21 PM.