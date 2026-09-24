¡Escapa de una casa de seguridad y pide ayuda tras ser privado de la libertad en Nogales!

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Un hombre de 28 años logró huir del lugar donde presuntamente permaneció retenido desde el 16 de septiembre; fue auxiliado y trasladado a un hospital para recibir atención médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 04:16 PM.