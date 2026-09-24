¡Escapa de una casa de seguridad y pide ayuda tras ser privado de la libertad en Nogales!

Una persona que logró huir de una casa de seguridad donde lo mantenía privado de su libertad fue auxiliado por las autoridades y atendido de lesiones en el Hospital IMSS Bienestar de esta frontera de Nogales.
De acuerdo con el informe de seguridad pública fue a las 18:40 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la Avenida de los Maestros, a la altura del Yunke “el Sapito”, donde reportaban a una persona lesionada.
En el lugar los agentes se entrevistaron con el reportante quien dijo llamarse Marcos de 28 años, el cual les manifestó se encontraba lesionado, ya que había sido privado de la libertad desde el pasado 16 de septiembre por sujetos armados quienes lo subieron a la fuerza a una vagoneta donde lo golpearon, acusándolo de chapulín exigiendo que entregara una droga.
Dijo que los captores lo llevaron a un lugar desconocido para él, de donde logró huir en un descuido corriendo hasta llegar al lugar conocido como Perisur donde pudo pedir ayuda a las autoridades.
El afectado detalló que fue “levantado”, cuando se encontraba en el local de maquinitas de la calle Plutarco Elías Calles, hacía una semana.Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, sin que represente un peligro para su vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana, para la investigación y seguimiento del caso.