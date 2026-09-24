Hallan restos humanos semi enterrados dentro de una vivienda en la Colosio

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Una mujer realizó el reporte tras encontrar una bolsa negra entre tierra removida; autoridades investigan si los restos corresponden a un hombre de 76 años reportado como desaparecido

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/09/2026 01:05 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 01:09 PM.