Hallan restos humanos semi enterrados dentro de una vivienda en la Colosio

Los restos desarticulados de una persona fueron localizados semi-enterrados dentro de un domicilio ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos oficiales este hecho se reportó a las 16:38 horas del martes 22 de septiembre cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Los Guasaves de dicho sector, donde reportaba el hallazgo de restos humanos.
Los agentes acudieron al domicilio donde una mujer les manifestó que había acudido al inmueble donde ella vivía anteriormente y que había dejado ya que días antes se había incendiado parte de la casa donde aún tenía pertenencias.
La reportante detalló que al llegar se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta por lo que entró a revisar y al pasar por el pasillo lateral observó que había tierra removida donde notó que salía una bolsa de color negro.
Dijo que al inspeccionar se percató que al interior de la bolsa había restos humanos, por lo que se retiró del lugar y marcó al 911, la reportante acompañada de otros familiares dijo que iba en búsqueda de un hombre de 76 años, a quien no veían desde el pasado 17 de septiembre y cuya desaparición fue reportada ante las autoridades el pasado 22 de septiembre.
Al constatar el señalamiento los agentes municipales aseguraron y acordonaron el área y fuero elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales de la FGJE de Sonora se hicieron cargo del levantamiento de los restos desarticulados de un hombre.
En el lugar trascendió que podría tratarse del propietario del inmueble. Sobre el caso las autoridades ministeriales podrían tener avances importantes para esclarecer este homicidio violento por lo que se presume que pronto podrían detener al o los responsables de este crimen.