Hijo entra a casa pese a tener orden de alejamiento por violencia familiar

Una mujer residente de la colonia Jardines del Bosque en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades la presencia de su hijo al interior de su casa a pesar de que este cuenta con una orden de restricción por violencia familiar.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 23:21 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5, para que se trasladaran a dicho sector reportaban a una persona con orden de protección en el domicilio de la reportante.
Una vez en el lugar los oficiales se entrevistaron con la afectada quien les manifestó que en el interior se encontraba su hijo Alexis de 23 años, el cual cuenta con una orden de alejamiento por violencia familiar.
Detalló que para ingresar al lugar daño la puerta principal, autorizando en el momento el acceso de los uniformados quienes finalmente, lograron el arresto.
Se informó que a pesar de la situación el agresor solo fue presentado ante un Juez Cívico quedando detenido de manera administrativa y posteriormente puesto en libertad.