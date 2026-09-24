Hijo entra a casa pese a tener orden de alejamiento por violencia familiar

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Una mujer de Jardines del Bosque pidió apoyo policial luego de encontrar a su hijo de 23 años dentro de su domicilio; el joven fue detenido y presentado ante un Juez Cívico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 04:31 PM.