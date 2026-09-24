Investigan homicidio de joven atacado a balazos en Lomas de Anza

Un residente de la colonia Lomas de Anza en Nogales, Sonora, fue asesinado a balazos cuando se encontraba frente a su domicilio donde sujetos armado lo atacaron para después huir del lugar.
De acuerdo con el informe de seguridad pública el finado fue identificado en el lugar del crimen con el nombre de Manuel Julián quien tuviera 23 años de edad.
Este hecho violento se registró a las 22:05 horas cuando elementos preventivos fueron informados sobre el ataque armado en la calle Loma Vaupe, de dicho sector donde había una persona gravemente herida por proyectil de arma de fuego.
En código rojo agentes de la policía Municipal y Estatal de Seguridad Pública acudieron al lugar donde observaron a un hombre joven que usaba muleta tendido en el piso donde era atendido por socorristas de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por las autoridades hasta la llegada de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales, quienes se hicieron cargo del levantamiento de la evidencia del crimen.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley iniciando la carpeta de investigación.
Se informó que al lugar acudió una mujer quien dijo ser tía Manuel, la cual detalló que había sido alertada por otro sobrino de que había baleado a su familiar, sin aportar mayores detalles del caso.
Por lo que hasta el momento se desconoce quién o quienes agredieron a la víctima ni los motivos que originaron la agresión.