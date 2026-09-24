Investigan homicidio de joven atacado a balazos en Lomas de Anza

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Manuel Julián, de 23 años, fue atacado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba frente a su domicilio; hasta el momento se desconoce el móvil y no hay detenidos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/09/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 03:39 PM.