Julia Huerta lleva los “Diálogos por la Transformación” a las colonias de Nogales

Con el firme compromiso de fortalecer el tejido social y fomentar la participación activa en la vida política y democrática del municipio, la militante de Morena, Julia Huerta, continúa impulsando los “Diálogos por la Transformación” a través de recorridos a ras de suelo por las colonias y sectores más emblemáticos de Nogales.
Bajo la premisa del acompañamiento popular y la escucha activa, este martes Julia Huerta encabezó una extensa jornada a lo largo de la histórica Avenida Álvaro Obregón. Durante el recorrido, dialogó de frente con locatarios, trabajadores y ciudadanos que transitan diariamente por esta vital arteria comercial.
Como parte de los esfuerzos de concientización, realizó la entrega del periódico Regeneración, compartiendo de primera mano los principios del movimiento y abriendo un canal directo de comunicación con la clase trabajadora del municipio.
Dando continuidad a esta gran responsabilidad partidista, la agenda de trabajo de este miércoles se concentró en el fraccionamiento Nuevo Milenio.
En este sector, Julia Huerta sostuvo encuentros vecinales para informar y, sobre todo, organizar la defensa de los avances sociales y económicos que se han logrado en favor de la población gracias al desempeño de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.
Nuestra convicción es estar en las calles, donde verdaderamente late el corazón de Nogales y donde se conocen las necesidades reales de nuestra gente, destacó Julia Huerta durante su recorrido.
La Cuarta Transformación se construye con la voz de los locatarios, de los trabajadores y de cada familia en las colonias. Hoy, nuestra principal tarea como morenistas es defender los derechos conquistados y asegurar que el bienestar siga llegando a quienes más lo necesitan.
La Cuarta Transformación se construye con la voz de los locatarios, de los trabajadores y de cada familia en las colonias. Hoy, nuestra principal tarea como morenistas es defender los derechos conquistados y asegurar que el bienestar siga llegando a quienes más lo necesitan.