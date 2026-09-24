Julia Huerta lleva los “Diálogos por la Transformación” a las colonias de Nogales

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La militante de Morena recorrió la avenida Álvaro Obregón y el fraccionamiento Nuevo Milenio para dialogar con comerciantes, trabajadores y vecinos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 11:52 AM.