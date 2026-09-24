¡Nogales entra a la era de los semiconductores! TecNM inaugura nuevo laboratorio

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El Tecnológico Nacional de México campus Nogales inaugurará este viernes su Edificio Multidisciplinario, que albergará un laboratorio académico especializado en semiconductores

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/09/2026 01:32 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 01:36 PM.