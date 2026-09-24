¡Nogales entra a la era de los semiconductores! TecNM inaugura nuevo laboratorio

En un paso sin precedentes hacia el futuro de la ingeniería y la tecnología en México, el Tecnológico Nacional de México campus Nogales anuncia la inauguración oficial de su nuevo Edificio Multidisciplinario, el cual albergará el primer Laboratorio Académico de Semiconductores a nivel nacional.
Este evento histórico, programado para el viernes 25 de septiembre de 2026 en el Edificio AC del campus, marca un parteaguas en la preparación de talento altamente especializado para la industria global. El acto protocolario de la ceremonia inaugural contará con la visita y participación especial del Maestro Ramón Jiménez López, Director General del Tecnológico Nacional de México (TECNM).
El jefe de las ingenierías Electrónica y Semiconductores de la institución, Ignacio Javier Vázquez Cuevas, confirmó que las nuevas instalaciones de primer nivel están diseñadas para fortalecer las herramientas académicas y responder de manera directa a las exigentes necesidades de la cadena de suministro tecnológica. El complejo cuenta con áreas especializadas en Diseño, ATP (Ensamblaje, Prueba y Empaquetado), Manufactura, SMT (Tecnología de Montaje Superficial), Fabricación, Neumática y Metalurgia.
Desde el 2023 se abrió la carrera de ingeniería en semiconductores. Y hemos estado trabajando en gestiones para poder este bajar recursos y poder este tener este laboratorio, para poder atender las necesidades que se tengan en la región. Como bien sabemos, este hay una gran inversión en Estados Unidos para fabricación en semiconductores y es un gran potencial en nuestra región, en sobre todo la cadena de valor de semiconductores, dijo.
Este año abrimos un grupo de 30 estudiantes, pero, asimismo, este hemos tenido reuniones con la media superior, en específico CETIS, COBACH y CECyTES. Ellos están cambiando este la parte de las especialidades en, en la media superior y están agregando en el área de electrónica y semiconductores, agregó.
Este año abrimos un grupo de 30 estudiantes, pero, asimismo, este hemos tenido reuniones con la media superior, en específico CETIS, COBACH y CECyTES. Ellos están cambiando este la parte de las especialidades en, en la media superior y están agregando en el área de electrónica y semiconductores, agregó.
Del átomo al dispositivo: física cuántica, Materiales y Semiconductores”; “A 100 años de la física cuántica: algunas aplicaciones en ingeniería”; “Del diseño al chip: Kutsari, oportunidades y retos en la industria de semiconductores” y panel de expertos titulado “La academia en la cadena de valor de los semiconductores: retos y oportunidades.