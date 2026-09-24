De oficial migratorio a acompañante de personas migrantes en Nogales

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Santiago Mazón llegó desde Uruguay para conocer la migración desde una perspectiva más humana y hoy acompaña en Iniciativa Kino a personas deportadas o que no lograron ingresar a Estados Unidos mediante el sistema de asilo

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 24/09/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 05:01 PM.