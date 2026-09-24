De oficial migratorio a acompañante de personas migrantes en Nogales

Antes trabajaba para el gobierno uruguayo como oficial migratorio. Hoy, desde Iniciativa Kino para la Frontera, Santiago Mazón acompaña a personas migrantes que llegan a Nogales después de ser deportadas o de no haber podido ingresar a Estados Unidos mediante el sistema de asilo.
Su llegada a Nogales ocurrió a través del programa Voluntariado MX, pero también fue motivada por su interés profesional en conocer la migración desde una perspectiva más humana, según expresa durante su visita al programa de MAS Noticias, en MAS Radio.
Trabajar esta temática de la migración o acercarme más profesionalmente a las cosas que me interesan desde una perspectiva quizás un poco más humana, explica.
Muchas veces se presentan muchas situaciones y uno no puede dar una respuesta humanitaria o no puede dar la respuesta que uno quisiera, señala.
Verdaderamente Uruguay no limita mucho el ingreso a las personas, afirma.
Una sensación muy fea, la verdad. Y sí, un poco desesperanzadora, expresa al describir las condiciones que enfrentan algunas de las personas que llegan a Nogales.
Están generando un nuevo proyecto de vida, pero verdaderamente nunca pensaron que ese iba a ser su proyecto de vida, explica.
Mientras tanto, su experiencia en Nogales también le ha permitido conocer una realidad migratoria que, para muchos residentes de esta frontera, permanece fuera de la vista cotidiana.
Y considera que la comunidad puede involucrarse de distintas maneras, desde realizar donaciones hasta apoyar en actividades como la cocina.
Es simplemente acercarse a la Iniciativa Kino y se está muy abierto a recibir cualquier ayuda, concluye.