Primaria Benito Juárez de Nogales, Sonora: Inicia Historia con Elección Electrónica

La Escuela Primaria Benito Juárez de Nogales, Sonora marcó un acontecimiento histórico al convertirse en el primer plantel de la ciudad en realizar la elección de su Sociedad de Alumnos mediante urnas electrónicas. El Instituto Nacional Electoral (INE) coordinó el ejercicio democrático para fomentar la participación ciudadana desde la etapa infantil.
En el evento participaron los 319 estudiantes que conforman los 12 grupos de la institución educativa, quienes emitieron su sufragio de forma secreta en las casillas para elegir entre la Planilla Azul y la Planilla Roja. Las autoridades escolares acondicionaron un espacio con mamparas y equipo tecnológico oficial del INE, donde las y los menores, acompañados por funcionarios electorales y maestros, experimentaron el proceso electoral con formalidad.
El maestro Edgar Valadez Valdez, director de Educación Municipal, destacó que esta iniciativa busca enseñar a los niños sobre la vida activa democrática, para inspirar a jóvenes y adultos a ejercer su derecho al voto en los procesos constitucionales.
Estamos muy contentos porque es la primera primaria de aquí de Nogales donde se lleva a cabo este acto democrático, donde pues el objetivo es que los niños desde muy temprana edad empiecen a entender y aprender sobre la vida activa democrática. Trajeron unas urnas digitales, lo cual es, como le comentaba, es la primera escuela en todo Nogales y segunda en Sonora que se hace con estas urnas, comentó.
Para nosotros es un parteaguas, al final de cuentas estos procesos los tenemos que llevar a cabo. Me gusta que los niños vivan el proceso tal cual como si fueran adultos porque precisamente hay que fomentar en ellos la parte del proceso democrático, expuso.
Para nosotros como Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio obviamente de los derechos político-electorales de la ciudadanía, este tipo de ejercicios nos representa una gran participación, ya que empezamos con la niñez en el ejercicio del voto para los mismos alumnos que los representan en su institución.
El uso del mecanismo que estamos llevando a cabo, que es una boleta electrónica, nos permite a nosotros pues incentivar más la participación de los niños, obtener la participación en este ejercicio democrático y pues llevar a cabo una mayor participación desde la niñez en el ejercicio democrático, dijo.
El uso del mecanismo que estamos llevando a cabo, que es una boleta electrónica, nos permite a nosotros pues incentivar más la participación de los niños, obtener la participación en este ejercicio democrático y pues llevar a cabo una mayor participación desde la niñez en el ejercicio democrático, dijo.