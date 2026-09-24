Primaria Benito Juárez de Nogales, Sonora: Inicia Historia con Elección Electrónica

...

Los 319 estudiantes de la Primaria Benito Juárez participaron en la elección de su Sociedad de Alumnos mediante un ejercicio coordinado por el INE

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/09/2026 01:51 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 01:59 PM.