Refuerzan vigilancia en la colonia Héroes y detienen a dos con armas prohibidas

Dos personas que fueron sorprendidas en posesión de armas prohibidas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal y de la Secretaria de Seguridad Protección Ciudadana SSPC, durante recorridos de prevención en calles dela colonia Héroes en Nogales, Sonora.
Se informó que estos recorridos coordinado realizados en dicha colonia responden al reforzamiento de seguridad en la zona por la presencia de “macheteros”.
La primera detención se registró a las 12:10 horas cuando elementos de la Policía Municipal comisionados al Grupo Operativo Táctico, al encontrarse realizando un operativo conjunto en la calle Circunvalación Héroes al llegar a la calle Río Usumacinta observaron a un sujeto con un cuchillo de gran tamaño.
Esta persona al notar la presencia de los oficiales intentó huir siendo perseguido y detenido a altura de las escalinatas cuando se cayó al suelo tirando el cuchillo, siendo retenido el de nombre Mario A. "N" de 51 años.
En otro caso, siendo las 12:30 horas dichas autoridades al encontrarse sobre la Avenida Ruiz Cortines a la altura de la colonia Héroes, observaron a un masculino al cual se le apreciaba una navaja en la mano, por lo que procedieron a abordarlo.
Al notar la presencia de los oficiales éste emprendió la huida siendo alcanzado unos metros más adelante ordenando que arrojara el arma, logrando los agentes su detención a la altura de las escalinatas, de quien dijo llamarse Ernesto "N" de 54 años.
Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito.