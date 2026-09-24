Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos: Nuevos Horarios y Programa Integrado

El comité organizador anunció oficialmente un cambio de fecha para el esperado Primer Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos, Tanatología y Resiliencia, el cual originalmente estaba previsto para este 26 de septiembre en Nogales. Debido a causas de fuerza mayor, este magno evento se llevará a cabo ahora el sábado 5 de diciembre de 2026, y como sede el Teatro del Imfoculta.
De acuerdo con el comunicado emitido por la maestra Alejandra Altamirano y respaldado por el Corporativo LUXOR, el evento mantiene intacto su propósito de ofrecer un espacio de encuentro y aprendizaje con herramientas prácticas para afrontar situaciones difíciles, acompañar el duelo y fortalecer la resiliencia emocional.
El seminario lleva por lema “Cuidando la mente y el corazón en los momentos difíciles” y se desarrollará en una jornada completa de 9:00 a 18:00 horas, con un programa integrado por destacados especialistas que compartirán sus conocimientos a través de conferencias y talleres.
El maestro y psicólogo Néstor Reyes Rubio impartirá la ponencia “Primeros Auxilios Psicológicos en la Prevención Suicida”, el doctor Odorico Suarez abordará el tema “El estrés laboral y desgaste emocional como desencadenantes de conductas suicidas”, la psicóloga María de Jesús Zamacona González presentará la conferencia “Tanatología: Una visión integral y profunda”, además, la maestra Alejandra Altamirano Diez Marina cerrará el ciclo principal con el tema “Digamos sí a la vida: Reencuentro y sentido de existir”.
A pesar de la modificación en la agenda, los organizadores han confirmado que el registro continúa abierto; sin embargo, reiteran a la población que el cupo es limitado. Se hace un llamado a los profesionales, estudiantes y público interesado a no dejar su inscripción para el último momento y asegurar con anticipación su lugar en este importante espacio de reflexión para el cuidado de la salud mental. Para solicitar mayores informes y concretar el registro, los interesados pueden comunicarse al teléfono 631 137 2445 o enviar un mensaje vía WhatsApp al 33 12 54 54 52.