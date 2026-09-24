Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos: Nuevos Horarios y Programa Integrado

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El evento, que estaba previsto para el 26 de septiembre, se realizará ahora el 5 de diciembre en el Teatro del Imfoculta; el registro continúa abierto

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/09/2026 01:39 PM.
En Nogales y editada el 24/09/2026 01:43 PM.