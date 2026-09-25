¡Los agarran robando cable de Telmex en Nogales! Dos detenidos en flagrancia

Dos personas fueron detenidas en flagrancia de delito cuando sustraían cableado del interior de un registro propiedad de la empresa Telmex ubicado en la colonia Unidad Deportiva en Nogales,Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue alrededor de las 21:57 horas que se informó al as autoridades sobre la presencia de dos sujetos que cortaban cableado del interior de un registro sobre el periférico Colosio frente al colegio Lincoln
Agentes municipales acudieron de inmediato al lugar donde lograron observar a un sujeto que salía de dicho lugar con un costal de color blanco que contenía varios trozos de cableado, siendo detenido en el acto, el de nombre Cristian “N” de 35 años.
Al revisar el centro de distribución los agentes notaron que al interior se encontraba otra persona quien realizaba los cortes del cableado siendo detenido en el momento identificándose como Jacinto “N” de 43 años.
Ambos sujetos fueron arrestado y trasladados al Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito donde quedaron a disposición de un Ministerio Publico para el deslinde de responsabilidades.
Cabe mencionar que debido a los daños cientos de usuarios de Telmex se vieron afectados como en otras ocasiones en diferentes sectores de la ciudad.