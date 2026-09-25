¡Los agarran robando cable de Telmex en Nogales! Dos detenidos en flagrancia

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Policías municipales arrestaron a dos hombres cuando presuntamente cortaban y sustraían cableado de un registro sobre el periférico Colosio; cientos de usuarios resultaron afectados por los daños

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 04:42 PM.