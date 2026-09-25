Angélica Burgos acudirá a Hermosillo para acompañar a Sheinbaum en su informe

Un importante grupo de mujeres y hombres pertenecientes a la organización Mujeres al 100 en esta frontera se alista para asistir a la capital de Sonora para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación en Nogales manifestó el interés despertado entre las y los integrantes, así como entre los militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para ser parte de la visita a Sonora que hará la primera mujer presidenta de la República.
Estamos muy interesados en participar en los informes estatales que está dando nuestra presidenta en todo el país”, explicó, “pero principalmente ahora que estará este sábado en la capital del Estado, para poder conocer lo que se está haciendo para cimentar el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Ha sido innegable el esfuerzo de la presidenta para generar mayor calidad de vida y bienestar, señaló, con el impulso de políticas públicas y programas sociales que ahora son derechos para todos los mexicanos, como nunca se había hecho en los gobiernos del pasado.
Pero lo principal ha sido el beneficio de las políticas sociales de la presidencia", subrayó, “porque al cierre del presente año, los programas del Bienestar habrán… estarán impactando a más de 42 millones de mexicanos por la inversión histórica aplicada en favor de los connacionales.