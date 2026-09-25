Angélica Burgos acudirá a Hermosillo para acompañar a Sheinbaum en su informe

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La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales confirmó su asistencia junto con integrantes de la organización al informe que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará este sábado en la capital sonorense

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 11:26 AM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 11:32 AM.