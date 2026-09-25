El bacanora llega con fuerza a Nogales! Expo 2026 buscará impulsar su exportación a EU

...

La quinta edición de la Expo Bacanora reunirá a más de 30 productores, restauranteros y emprendedores los días 9 y 10 de octubre en el primer cuadro de la ciudad, con música, gastronomía y demostraciones del proceso de destilación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/09/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 04:06 PM.