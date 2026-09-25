El bacanora llega con fuerza a Nogales! Expo 2026 buscará impulsar su exportación a EU

Con la firme proyección de exportar la tradición sonorense a nivel internacional y detonar la derrama económica en Nogales, Sonora, este viernes se anunció la quinta edición de la Expo Bacanora 2026, un evento que busca consolidad esta bebida en los mercados de Estados Unidos y el centro de México, atrayendo tanto a inversionistas, como a productores y turistas a un festival cultural y comercial.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto a la presidenta del Consejo Empresarial, María Elena Gallego, mencionaron que esta invitación es para el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el primer cuadro de la ciudad, en un encuentro donde se contará con al menos 30 productores avalados por el Consejo Regulador del Bacanora, restauranteros y emprendedores locales, así como un espacio para explicar el proceso de destilación en la plaza Ochoa.
En efecto, Bacanora desde hace diez años se posiciona y ha ido creciendo más en estos últimos cinco años donde el gobernador Durazo le ha impulsado a través de la dirección para darle esa seriedad que Bacanora necesita y darle ese impulso a los emprendedores de posicionar sus productos en Estados Unidos, comentó el Alcalde.
La oferta de entretenimiento estará dividida por día e iniciará en punto de las 5 de la tarde, con conjuntos locales en el escenario principal y será a partir de las 8 de la noche, cuando se tendrá talento importado a la frontera, ya que para cerrar las actividades musicales del día viernes 9 se subirá al escenario Night Sound, seguidos por Los Madafakers y culminará con Element, mientras que el sábado 10 se contará con Estilo Ideal, Rebel Spirit y Contacto Norte.
Hemos visto la oportunidad de que los productores que han venido ya han estado en el proceso de poder exportar su producto. Así que se ha visto que se unen más productores y se ha podido tramitar varios permisos para poder seguir produciendo y la posibilidad de exportar hacia los Estados Unidos su producto. Eso es muy positivo, mencionó Maria Elena Gallegos.