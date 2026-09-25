Balean a hombre tras ser confrontado por sujetos armados en Nogales

Tras una disputa con sujetos armados un residente de la colonia Colinas del Col fue herido de bala siendo trasladado a recibir atención médica a un hospital de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública este hecho se documentó alrededor de las 20:19 horas cuando se informó al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en calles cercanas al Centro Comunitario de dicho sector.
Agentes municipales se trasladaron a la calle Osa Menor de la colonia señalada donde se suscitó la agresión siendo informados que el herido era trasladado en un auto particular a recibir atención médica.
Dicho vehículo fue alcanzado por socorristas de la Cruz Roja cuando transitaban por la calle Astolfo R. Cárdenas donde auxiliaron al lesionado y los trasbordaron a la ambulancia siendo llevado de inmediato al Hospital IMSS Bienestar.
En el lugar las autoridades se entrevistaron con el afectado de nombre Jesús E. de 32 años, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse caminando por dicha calle cuando observó a dos personas platicar en una vagoneta de color blanco, quienes lo confrontaron diciendo que se la jugaba mucho.
Fue en ese momento que el conductor de la vagoneta sacó un arma de fuego con la cual le disparó en una ocasión en la pierna, para posteriormente retirarse del lugar, realizando una segunda detonación al aire en su retirada.
La víctima fue valorada con fractura expuesta de tibia y peroné, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Dicho llamado activo “código rojo” y concentro a autoridades de los tres niveles de gobierno en el sector, hasta el momento se desconoce si hay detenidos al respecto.