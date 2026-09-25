Balean a hombre tras ser confrontado por sujetos armados en Nogales

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Un residente de Colinas del Sol resultó con fractura expuesta de tibia y peroné luego de recibir un disparo en una pierna; la agresión activó el Código Rojo y movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/09/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 04:49 PM.