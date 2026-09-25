Continental cierra operaciones en Nogales tras años de transición ordenada

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La empresa realizó el último embarque de su planta en esta frontera, en un proceso de salida anunciado desde 2020 que, de acuerdo con INDEX Nogales, concluyó con indemnizaciones y bonificaciones para los trabajadores y sin conflictos laborales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/09/2026 03:34 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 03:37 PM.