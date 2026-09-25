Continental cierra operaciones en Nogales tras años de transición ordenada

La empresa maquiladora Continental oficializó el fin de sus operaciones en esta frontera con la ceremonia de su última pieza de embarque, al culminar un proceso de salida paulatina que fue anunciado desde el año 2020. Ante este escenario, el director ejecutivo de la Asociación Maquiladoras de Sonora Index Nogales calificó el cierre como uno de los más ordenados y ejemplares que se han presenciado en la ciudad.
Genaro Vecerra explicó que la decisión de la corporación respondió a una consolidación y a ajustes en la economía global dentro de la industria de exportación. Destacó que, desde el primer acercamiento, el corporativo presentó su plan de trabajo de manera puntual, al detallar lo que sucedería a lo largo de los años siguientes.
Al inicio de esta comunicación, hace aproximadamente cuatro o cinco años, la planta contaba con un volumen cercano a los 2,500 empleos. Sin embargo, el ejecutivo de la industria resaltó que el proceso se llevó a cabo con una “paz laboral absoluta”, al cumplir paso a paso con la ley. Los trabajadores recibieron sus indemnizaciones y bonificaciones correspondientes, lo que permitió que la gente encontrara una transición personal sumamente ordenada.
Durante su mensaje, el directivo extendió un reconocimiento público a la empresa, que fue miembro de INDEX hasta su último momento, y destacó la labor de su directora de Recursos Humanos, Roxana Ibarra, por mantener una comunicación transparente.
El impacto de esta salida, que en su momento planteó un reto para la absorción de mano de obra altamente calificada, ha sido mitigado gracias al prolongado periodo de ajuste. De hecho, el director ejecutivo de INDEX reveló que el edificio que albergaba a Continental ya está siendo ocupado prácticamente en su totalidad por otra empresa. Esto facilita que el talento técnico e ingenieril encuentre cauce en sectores en expansión dentro de la región, tales como la manufactura de dispositivos médicos, el rubro aeroespacial y la electrónica avanzada.
Respecto al termómetro general de la industria maquiladora en la ciudad, Genaro Vecerra reconoció que los factores internacionales, como la renovación del T-MEC, los aranceles y las próximas elecciones en Estados Unidos, generan cierta expectativa. Detalló que en el presente año se han perdido alrededor de 400 a 500 empleos en el sector. No obstante, enfatizó que la ciudad permanece estable, ya que simultáneamente otras compañías están realizando contrataciones, lo que permite pronosticar un buen cierre de año.
Como INDEX Nogales envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad maquiladora, al asegurar que mantienen una coordinación permanente con los gerentes y departamentos de Recursos Humanos de las empresas para gestionar de manera óptima cualquier eventualidad en el sector.