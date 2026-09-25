Detienen a presunto responsable por hallazgo de restos humanos en Nogales

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Autoridades ministeriales arrestaron a un hombre tras localizar restos humanos semi enterrados en el patio de un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio; la Fiscalía determinará su responsabilidad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/09/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 04:59 PM.