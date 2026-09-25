Detienen a presunto responsable por hallazgo de restos humanos en Nogales

Tras dos días de haber sido encontrados los restos desarticulados de una persona, semi enterrados en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio las autoridades ministeriales detuvieron al presunto responsable en Nogales, Sonora.
De manera extra oficial se presume que podría tratase de Juan José Castañeda hijo de la víctima quien fue arrestado en un domicilio ubicado en el primer cuadro de la ciudad.
Trascendió que gracias a los trabajos de investigación y a los señalamientos de la misma familia que el presunto parricida pudo ser localizado y detenido, el cual aseguró a las autoridades que voces en su interior le dijeron que matara y enterrara a su padre en su propia casa.
Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora comisionados a esta frontera de Nogales, que con base a las pruebas periciales determine los hechos de este lamentable caso.
En su momento por este medio se dio a conocer que el pasado 23 de septiembre autoridades se acudieron a un domicilio de la calle Los Guasaves de dicho sector, donde reportaba el hallazgo de restos humanos.
En el lugar una mujer dijo que había acudido al inmueble donde ella vivía anteriormente y que había dejado ya que días antes se había incendiado parte de la casa donde aún tenía pertenencias y además en búsqueda de un hombre de 76 años que no veían desde el pasado 17 de septiembre y que había reportado como desaparecido el 22 de septiembre.
Detalló que al llegar se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta por lo que entró a revisar y al pasar por el pasillo lateral observó que había tierra removida donde notó que salía una bolsa de color negro, al inspeccionar vio que había restos humanos, por lo que marcó al 911.
Al constatar el señalamiento los agentes municipales aseguraron y acordonaron el área y fuero elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales de la FGJE de Sonora se hicieron cargo del levantamiento de los restos desarticulados de un hombre, con los resultados antes mencionados.