Dos allanamientos en Nogales dejan un detenido y un presunto responsable identificado

Dos allanamientos de morada fueron reportado a las autoridades en Nogales, Sonora, en uno de los casos un sujeto fue detenido por la policía y en un segundo llamado el presunto logró huir, pero está plenamente identificado.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 13:55 horas que elementos preventivos fueron alertados para que se trasladaran a la calle Josefa Ortiz de Domínguez de colonia Obrera, donde reportaban el primer allanamiento.
En el lugar se entrevistaron con Gustavo de 50 años de edad, quien le señaló a un sujeto que estaba el interior del baño de la tercera planta de su vivienda y que se había metido por el techo. Los agentes procedieron a arrestar a quien dijo llamarse Francisco "N" de 45 años de edad. El presunto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
En otro caso siendo las 09:28 horas agentes preventivos acudieron a la Florería Magnolia ubicada en la avenida tecnológico de la colonia La Granja, donde reportaban un allanamiento.
En el local se entrevistaron con Romeo de 28 años de edad, quien les manifestó que momentos antes al estar en dicho negocio como encargado, escuchó ruidos en la planta baja del local y vio que un sujeto al que conoce como Francisco había quebrado el vidrio de la puerta principal para introducirse.
Dijo que al verlo el sujeto emprendió la huida con rumbo desconocido para él, por lo que llamó al número de emergencias 911 para reportar el hecho.
Ante la situación los agentes le leyeron sus derechos como víctima de delito, dando aviso al Centro de Atención Temprana.