Dos allanamientos en Nogales dejan un detenido y un presunto responsable identificado

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La Policía Municipal atendió dos reportes en distintos puntos de la ciudad; en uno arrestaron a un hombre que fue localizado dentro de una vivienda y en el otro el señalado escapó tras ingresar a un negocio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 04:37 PM.