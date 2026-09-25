Elevan a parroquia la iglesia de San José Sánchez del Río en Nogales

La transformación de lo que alguna vez fue un solo pequeño salón en una congregación solida de caridad y servicio, tiene un nuevo espacio para la fe católica en esta frontera, esto con el otorgamiento de nuevos sacramentos y responsabilidades, los feligreses celebraron con alegría la consolidación de su centro religioso.
Durante una emotiva ceremonia en la colonia La Mesa, la iglesia de San José Sánchez del Rio fue elevada formalmente al rango de parroquia, el nombramiento oficial fue avalado por el obispo de la Diócesis de Nogales, José Luis Cerra Luna, quien deposito esta responsabilidad de párroco en el padre Edgardo Gámez, quien ha atestiguado la edificación material y espiritual de este proyecto desde sus cimientos como capellanía.
La iglesia, gracias a Dios, sigue creciendo y tenemos que responder Esa es una comunidad, ahora sí, estable con todas sus obligaciones, con todos sus derechos y una oportunidad muy bella para poder seguir adelante evangelizando, ofreciendo la palabra de Dios y los sacramentos, mencionó el Obispo Cerra Luna.
Con esta nueva figura eclesiástica, la diócesis contará de manera permanente con un sacerdote encargado de atender de forma íntegra las necesidades del área, lejos de asumir una postura de poder jerárquico el ahora párroco Edgardo Gámez, mencionó que la autoridad que se posee es un llamado estricto al servicio del prójimo.
Y pues me siento contento porque vamos a poder estar apoyando más, vamos a poder estar sirviendo con más alegría y con mucho entusiasmo a toda la gente que nos ha acompañado y esperamos que siga creciendo en número y que podamos seguir salvando almas para salvar la nuestra, declaró el párroco Gámez.