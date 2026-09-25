Elevan a parroquia la iglesia de San José Sánchez del Río en Nogales

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La comunidad de La Mesa celebró la elevación de su iglesia a parroquia, con el padre Edgardo Gámez como párroco y el compromiso de fortalecer la atención religiosa y comunitaria

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/09/2026 11:39 AM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 11:49 AM.