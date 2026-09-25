¡Esterilización y vacuna antirrábica gratis para perros y gatos en Nogales!

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El CABA realizó una jornada gratuita en la colonia Pueblitos y recordó a la ciudadanía que estos servicios ayudan a prevenir enfermedades y controlar la sobrepoblación de animales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 12:20 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 12:26 PM.