¡Esterilización y vacuna antirrábica gratis para perros y gatos en Nogales!

Con el objetivo de promover la tenencia responsable y contribuir al control de la población de perros y gatos, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo una jornada gratuita de esterilización en la colonia Pueblitos, a través del Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA).
La jornada se realizó en la calle Chapala número 13-A, donde, además de los procedimientos de esterilización para perros y gatos mayores de tres meses de edad, se ofreció la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas como parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud animal.
La atención también está dirigida a perros y gatos que viven en situación de calle y que, en muchos casos, son conocidos y cuidados por las familias de las colonias donde habitan. Por ello, se invita a la ciudadanía que participe en estas jornadas a brindarles resguardo durante el periodo posterior a la cirugía, con el propósito de favorecer una recuperación adecuada y que continúen recibiendo los cuidados de su comunidad.
La titular del Centro de Atención y Bienestar Animal, Cindy Torres Rivera, recomendó aplicar la vacuna antirrábica al tercer día después de la esterilización. Señaló que la ciudadanía puede acudir gratuitamente al CABA para solicitar la vacuna, así como el retiro de los puntos al décimo día posterior a la cirugía.
Respecto a los cuidados posteriores, recomendó evitar que las mascotas laman la herida quirúrgica. Explicó que pueden caminar y subir o bajar escaleras, pero deben evitar correr o jugar con otros animales durante el periodo de recuperación. De ser necesario, sugirió utilizar un collar isabelino para impedir el contacto con la zona intervenida.
Agradecemos mucho a los ciudadanos que han atendido el llamado de las campañas de esterilización. Los invitamos a que sigan difundiendo esta información para que más personas conozcan y aprovechen los servicios que brinda el Centro de Protección y Bienestar Animal, expresó Cindy Torres Rivera.
Asimismo, las mascotas deberán acudir con un ayuno de ocho horas, limpias y libres de pulgas o garrapatas, con el fin de prevenir la propagación de parásitos y proteger tanto a los animales como al personal que participa en los procedimientos quirúrgicos.
En el caso de los perros, deberán ser llevados con correa o pechera, mientras que los gatos deberán trasladarse preferentemente en una jaula transportadora, a fin de garantizar su seguridad durante la jornada.
El CABA invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas jornadas de esterilización y aprovechar estos servicios gratuitos, que contribuyen al bienestar de los animales, previenen la sobrepoblación y fortalecen una cultura de tenencia responsable en Nogales.