¡El INE busca ciudadanos para vigilar las elecciones! Abre registro de observadores

La 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, que integra a 11 municipios del norte del estado con cabecera en Nogales, emitió un llamado a la ciudadanía para involucrarse activamente en el próximo proceso democrático mediante la inscripción como observadores electorales y el trámite de la credencial para votar.
Óscar Iván Pérez Meza, encargado de despacho de la Vocalía de Organización Electoral, informó que el registro para fungir como observador electoral ya se encuentra abierto y concluirá el próximo 10 de mayo. Esta convocatoria, que inició formalmente con el mensaje de la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, busca involucrar a la sociedad civil en la garantía de transparencia de los comicios.
En la convocatoria puede registrarse cualquier ciudadano que tenga su credencial para votar vigente, explicó Pérez Meza.
Quienes obtengan esta acreditación ciudadana tendrán la facultad de presenciar y vigilar todas las fases procesales, abarcando desde la etapa de preparación y el desarrollo de la jornada electoral, hasta las declaraciones de validez de las elecciones correspondientes.
Pérez Meza exhortó a este sector a acudir a su módulo de atención ciudadana más cercano para solicitar su documento.
Ya con este instrumento democrático puedan obtener la posibilidad de participar en la elección, emitir su voto, o bien, fungir como observadores electorales, puntualizó.