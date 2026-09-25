¡El INE busca ciudadanos para vigilar las elecciones! Abre registro de observadores

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La 02 Junta Distrital, con cabecera en Nogales, invita a la ciudadanía a participar como observadora electoral y recuerda a los jóvenes próximos a cumplir 18 años que ya pueden tramitar su credencial

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/09/2026 02:51 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 03:05 PM.