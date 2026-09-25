Iniciativa Kino construye nuevo espacio para migrantes y familias de Nogales

El proyecto de ampliación de Iniciativa Kino para la Frontera avanza con la construcción de un nuevo edificio que busca ofrecer mejores condiciones de atención para las personas migrantes y, al mismo tiempo, abrir espacios para la comunidad de Nogales, Sonora.
Jesús Robles, integrante de Iniciativa Kino, explicó durante su participación en el programa de radio MAS Noticias que la nueva construcción se encuentra en las mismas instalaciones de la organización, en el área cercana al cruce Mariposa hacia Estados Unidos.
Este espacio pretendemos que sea un espacio para la comunidad también de Nogales y, a la vez, que sea un espacio que se aproveche para las personas migrantes, señaló.
También se proyecta un centro multiusos, con áreas deportivas para básquetbol y fútbol, que podrán utilizarse además para actividades culturales y comunitarias, como obras de teatro y otros eventos.
Uno de los aspectos que destaca del proyecto es la incorporación de áreas al aire libre. El nuevo espacio contempla un huerto y un sendero para que las personas puedan caminar y tener contacto con el exterior.
Robles explicó que esta parte del diseño surgió también de escuchar a las propias familias, particularmente a niñas y niños que utilizan actualmente las instalaciones.
Llamaba mucho la atención que los niños querían árboles, salir al aire libre y casitas en los árboles, relató.
Los espacios que tenemos ahorita no están pensados, en su mayoría, para los niños. Entonces este espacio que se está abriendo sí está más pensado para los niños y obviamente para las necesidades que ya hemos venido detectando con mucho tiempo en las personas migrantes, explicó.
El proyecto representa una ampliación de los servicios que Iniciativa Kino ofrece en esta frontera y plantea una infraestructura que busca atender no sólo las necesidades inmediatas de las personas migrantes, sino también generar espacios de convivencia, recreación y atención para las familias.