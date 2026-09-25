Iniciativa Kino construye nuevo espacio para migrantes y familias de Nogales

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El nuevo edificio contará con aulas, áreas para familias, regaderas, baños, espacios deportivos, huerto y zonas al aire libre, con una infraestructura diseñada también a partir de las necesidades de niñas y niños

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 25/09/2026 12:53 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 12:58 PM.