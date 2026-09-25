Julia Huerta se reúne con pastores de Nogales previo al informe de Sheinbaum en Sonora

En el marco de los “Diálogos por la Transformación” celebrados en la ciudad de Nogales, Julia Huerta, militante activa de Morena, sostuvo un encuentro con pastores locales donde resaltó la trascendencia de la próxima visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado de Sonora con motivo de su informe regional de segundo año de gobierno.
Durante la reunión, en la cual se observó una nutrida participación comunitaria en un formato de diálogo abierto y cercano, Julia Huerta dirigió un mensaje en el que destacó que respaldar a la mandataria significa acompañar el proyecto de transformación desde la responsabilidad, el trabajo y la congruencia que caracterizan al movimiento de izquierda.
Para Huerta, la figura de la presidenta representa una profunda inspiración personal y profesional para quienes creen en el servicio público. Destacó que Sheinbaum es una mujer proveniente de la academia y la ciencia, que ha forjado su propia trayectoria hasta asumir la responsabilidad pública más importante del país. Asimismo, señaló que su liderazgo inspira a trabajar con disciplina, a saber, escuchar, a ser leales a las convicciones propias y a defender los ideales por encima de todo.
Respecto a la próxima visita presidencial al estado, la militante morenista expresó que es un verdadero gusto recibir a la presidenta en Sonora para estos informes regionales. Huerta afirmó que las cifras que se están presentando son maravillosas y constituyen una prueba tangible de que la Cuarta Transformación funciona y mejora sustancialmente la calidad de vida de las y los mexicanos.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el valor de la transparencia, al enfatizar que la rendición de cuentas es un pilar fundamental de los gobiernos de izquierda, ya que representa una oportunidad invaluable para escuchar, mantenerse cerca de la gente y demostrar de frente a los ciudadanos lo que se ha logrado cuidando los recursos de todas y todos.
Al concluir su participación en el encuentro, Julia Huerta reiteró su firme convicción de que el servicio público debe ejercerse con el más alto nivel de responsabilidad, sensibilidad y enfoque en los resultados, cualidades que, aseguró, definen el sello de la actual presidencia de la República.