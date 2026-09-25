Julia Huerta se reúne con pastores de Nogales previo al informe de Sheinbaum en Sonora

...

Julia Huerta se reúne con pastores de Nogales previo al informe de Sheinbaum en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 11:57 AM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 12:16 PM.