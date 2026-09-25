¡Próxima entrega de becas Sonora de Oportunidades en Nogales!

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El Instituto de Becas anunció que beneficiarios de educación básica y universidades públicas recibirán por mensaje de texto la información sobre lugar, fecha y hora para recoger su apoyo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/09/2026 03:11 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 03:26 PM.