¡Próxima entrega de becas Sonora de Oportunidades en Nogales!

El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado en Nogales, Sonora, bajo la coordinación de Víctor Manuel Rodríguez Hernández, anunció la próxima entrega de los apoyos del programa Sonora de Oportunidades; el funcionario solicitó paciencia a las familias, pues el proceso de distribución para esta frontera está próximo a su ejecución.
Rodríguez Hernández detalló que los beneficiarios de primaria, secundaria y del primer semestre de universidades públicas recibirán un mensaje de texto, al precisar que esta notificación llegará al número telefónico registrado en su solicitud y precisará el día, el lugar y la hora exacta de la entrega.
Sobre el impacto regional, el titular reveló la asignación de aproximadamente 1,200 becas universitarias para Nogales, en conjunto con una cantidad similar para educación básica. Además, destacó el compromiso del gobernador Alfonso Durazo para fortalecer el presupuesto estatal con el propósito de ayudar a más estudiantes en su desarrollo académico.
Es un compromiso del gobernador Alfonso Durazo el poder invertirle, como lo hemos visto desde su primer día que ingresó a gobernar el estado, el proceso que ha llevado a cabo para poderle invertir cada vez más al proceso del tema de las becas; entonces es un compromiso que está hecho y es un compromiso que se va a cumplir, dijo.
El coordinador invitó a las y los jóvenes a aprovechar la convocatoria actual de dicho apoyo, al enfatizar que este recurso es de carácter universal, sin sorteos, y solo requiere el registro en el portal oficial con el uso de la herramienta Llave MX.