Reconocen a policías y bomberos de Nogales por su entrega y valentía

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Zaida Angélica Ornelas fue distinguida como Policía del Mes de agosto, mientras los bomberos Ulises Soto López y César Arturo Curlango recibieron un reconocimiento por su labor al servicio de la comunidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/09/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 04:13 PM.