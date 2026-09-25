Reconocen a policías y bomberos de Nogales por su entrega y valentía

Reconocer la entrega, responsabilidad y la valentía por encima del castigo, es el eje central para dignificar a quienes atienden emergencias diariamente en la frontera, con una visión enfocada en el aspecto humano, esto fue parte del discurso que se compartió durante la ceremonia para galardonar a los Policías y Bomberos del mes de agosto, en el auditorio Sebastián Pastrana de Seguridad Pública.
En esta ocasión fue la oficial Zaida Angélica Ornelas Miramontes, quien fue nombrada la Policía del Mesa, mientras que la distinción también fue para los bomberos Ulises Soto López y Cesar Arturo Curlango, todo esto en una ceremonia en donde se resaltó la importancia que se ha tenido en integrar a las familias dentro de estos actos de reconocimiento.
Nadie se prepara para estudiar y tener el fracaso, nadie se prepara para que no lo reconozcan, nos preparamos en la vida para ser reconocidos simple y sencillamente porque es la condición humana y posteriormente en la parte de ese éxito está algo muy importante que es nuestra familia, la familia, comentó el Alcalde Juan Gim Nogales.
A mí lo que me toca es reconocerlos, es estar pendiente de sus equipos, de sus patrullas que las tengan y que cada año vayamos avanzando en ese sentido, porque son parte de su equipo, es parte de lo de ustedes que además se lo merecen estar en esa agenda, en ese presupuesto para que ustedes tengan sus uniformes y puedan salir a hacer sus servicios dignamente, manifestó.