¡Testamento gratis en Nogales! Aprovecha el Mes del Testamento

El Ayuntamiento de Nogales, a través del Sistema DIF Municipal y la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Adultos Mayores, acercará a la ciudadanía el servicio de registro gratuito de testamentos ológrafos, como parte del programa Septiembre, Mes del Testamento.
La procuradora municipal, Ana María Mesina Aguirre, informó que se trabaja en coordinación con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) para facilitar este trámite y permitir que las familias nogalenses aprovechen los beneficios disponibles durante septiembre.
Nos hemos dado a la tarea de coordinarnos con la institución que realiza los registros para acercar este servicio a través de DIF y que la ciudadanía pueda verse beneficiada. Queremos que aprovechen esta oportunidad que se presenta durante el mes de septiembre, expresó.
En el caso de bienes inmuebles, se deberán anotar los datos tal como aparecen en el título de propiedad o escritura, como número de lote, manzana, medidas, colindancias y demás características. Para vehículos y otros bienes muebles también deberá realizarse una descripción detallada y, en el caso de automóviles, incluir el número de serie.
Mesina Aguirre precisó que no es necesario presentar los documentos de propiedad para efectuar el registro, aunque sí es importante que la descripción de los bienes asentada en el testamento coincida con la información contenida en dichos documentos.
Entre los requisitos también se encuentra presentar la credencial de elector del testador y de dos testigos, así como las copias correspondientes. Señaló que el personal de la institución podrá brindar apoyo a quienes requieran orientación para integrar correctamente la documentación.
Si tienen alguna duda, pueden acercarse aquí a la institución, específicamente a la Procuraduría, para apoyarlos con la información que requieran y puedan verse beneficiados, señaló.
Los esperamos para que aprovechen esta oportunidad de acercamiento del servicio y puedan realizar su trámite, puntualizó.