¡Testamento gratis en Nogales! Aprovecha el Mes del Testamento

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El Ayuntamiento acercará este lunes 28 de septiembre el servicio gratuito de registro de testamentos ológrafos, de 10:00 a 14:00 horas, para que las familias puedan dejar en orden sus bienes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 12:35 PM.
En Nogales y editada el 25/09/2026 12:47 PM.