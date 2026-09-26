¡La afición responde y Nogales va por más béisbol! Proyectan ampliar el Estadio Alberto Hoeffer

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El éxito de la Fiesta Mexicana del Béisbol impulsó nuevas expectativas para el estadio; el Instituto del Deporte adelantó que ya se analiza una cuarta etapa de construcción para aumentar la capacidad de las gradas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/09/2026 11:48 AM.
En Nogales y editada el 26/09/2026 11:52 AM.