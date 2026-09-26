¡La afición responde y Nogales va por más béisbol! Proyectan ampliar el Estadio Alberto Hoeffer

El rotundo éxito de la Fiesta Mexicana de Béisbol demostró la gran demanda ciudadana por eventos deportivos de primer nivel y ratifico a la frontera como una pieza estratégica, por lo que la respuesta de la afición ha generado una enorme confianza entre empresarios y promotores para continuar invirtiendo en espectáculos de calidad.
Así lo confirmó Marco Alonso Martínez, director del Instituto del Deporte, quien destacó que los trabajos de remodelación en el estadio continúan avanzando para y los equipos visitantes, por lo que ya se dialoga con el alcalde para proyectar una cuarta etapa de construcción que incremente la capacidad de las gradas.
Y que vamos a seguir todavía con más proyectos. Nuestra intención no solamente es esto, sino también estamos buscando otras opciones más. Así que, pues, muy contento. Y, sobre todo, que confíen. Este tipo de eventos hace que la gente, los empresarios, los promotores como ellos, digan, podemos hacer eventos. Entonces, ahí estamos muy bien, comentó el director.
Ven una plaza muy importante para Nogales, para su proceso futuro. Entonces, hoy tenemos tres nogalenses en un equipo profesional como Naranjeros. El número uno en la liga mexicana del Pacífico. El año que trae es la Serie del Caribe en Hermosillo. Sonora se está posicionando a nivel internacional. ¿Por qué Nogales no? Entonces, geográficamente, Arizona, Sonora, es muy importante. Hay que seguir trabajando, manifestó.