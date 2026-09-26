Julia Huerta disfruta la Fiesta Mexicana del Béisbol y destaca pasión de los nogalenses

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La exfuncionaria municipal acudió al encuentro entre Naranjeros y Yaquis en el Estadio Alberto Hoeffer, donde destacó el ambiente familiar y la tradición beisbolera que identifica a Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/09/2026 11:18 AM.
En Nogales y editada el 26/09/2026 11:24 AM.