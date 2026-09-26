Julia Huerta disfruta la Fiesta Mexicana del Béisbol y destaca pasión de los nogalenses

En una noche llena de emoción y orgullo regional, Julia Huerta participó en el vibrante encuentro entre los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Obregón, reafirmando su compromiso con el deporte, la comunidad y la transformación social en el estado. El evento no solo enmarcó una de las rivalidades deportivas más apasionantes del país, sino que también sirvió como escenario para destacar los avances en infraestructura deportiva impulsados por la actual administración.
Durante la velada, Julia Huerta tuvo el gusto de coincidir y dialogar con el presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, así como con Francisco Gámez, mánager de los Naranjeros, fortaleciendo los lazos entre el liderazgo deportivo y gubernamental.
Anoche fuimos parte del clásico Naranjeros vs Yaquis, esa rivalidad que solo los sonorenses entendemos y que llena estadios generación tras generación...Fue un evento de gran nivel, con las gradas rugiendo, la pasión desbordada y la unión de miles de familias disfrutando lo que nos representa. ¡Pura magia beisbolera!, expresó Huerta.
Más allá del ámbito deportivo, este encuentro destaca una premisa fundamental de la Cuarta Transformación: la importancia de generar acciones desde el gobierno con total transparencia y rendición de cuentas. Huerta enfatizó que, cuando las finanzas se cuidan y se administran con honestidad, es posible materializar este tipo de obras públicas que benefician directamente a las familias, a los jóvenes y a los niños.
Ver a un Nogales entero y unido, celebrando su deporte, su tradición y su identidad, reafirma que el deporte es uno de los pilares más valiosos de la ciudad; un motor que une, inspira y forma comunidad. El compromiso de mantener un liderazgo marcado en favor de la gente sigue en marcha, demostrando que la recuperación de los espacios públicos es vital para el tejido social.
Como bien manifestó Julia Huerta:
El beisbol en Sonora no es solo un juego; es identidad, es tradición, es familia. ¡Vivir Sonora es también vivir el beisbol!