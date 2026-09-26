¡Nogalenses disfrutan la Fiesta Mexicana del Béisbol en un Alberto Hoeffer a reventar!

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Familias y aficionados se dieron cita para disfrutar el duelo entre Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo, en una jornada que volvió a llenar de emoción beisbolera a la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/09/2026 11:07 AM.
En Nogales y editada el 26/09/2026 11:12 AM.