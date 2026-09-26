¡Nogales corre por la vida! Cientos se unen contra el suicidio

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La primera Carrera 5K por la Prevención del Suicidio reunió a corredores, familias y ciudadanos en una jornada que combinó actividad física, conciencia y orientación sobre salud mental

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/09/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 26/09/2026 12:02 PM.