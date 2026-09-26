¡Nogales corre por la vida! Cientos se unen contra el suicidio

Un fuerte mensaje de unidad y esperanza resonó desde temprano este sábado en las calles de Nogales durante la Primera Carrera 5K Por la Prevención del Suicidio. Esta iniciativa comunitaria, impulsada por la joven atleta local Dafne Chavero y respaldada por el Instituto Municipal del Deporte (IMDEN), reunió a cientos de participantes para dar visibilidad a la importancia del bienestar mental.
Bajo la convocatoria “Carrera 5K por la prevención del suicidio”, corredores expertos, familias completas y público en general se dieron cita desde las primeras horas del día. Más que un evento deportivo, la carrera se transformó en un espacio de solidaridad, donde cada zancada y paso simbolizó el compromiso colectivo de cuidar y apoyar a quien lo necesite.
Al concluir los 5 kilómetros, el ambiente de competencia dio paso a un momento de profunda reflexión, con la psicóloga y atleta de alto rendimiento, Diana Chávez, quien lideró una plática con los asistentes. Este diálogo abierto y sin estigmas permitió a los presentes expresar inquietudes, compartir experiencias y recibir orientación sobre salud mental.
El respaldo institucional fue fundamental para el éxito de la jornada desde el IMDEN, bajo la dirección de Marco Alonso Martínez Rodríguez, quienes brindaron el espacio y la difusión necesaria para este evento sin precedentes en la ciudad, además, la colaboración de patrocinadores con la donación de fruta, fortaleció la logística de la actividad.
Voces como la de la psicóloga Alejandra Alvarado, participante del evento, coincidieron en que la prevención es responsabilidad de todos, con la premisa de reconocer que el acto de hablar y escuchar como una herramienta vital para el cuidado mutuo.
Hoy, desde muy temprano, tuvimos la oportunidad de ser parte de esta primera edición y fue hermoso ver a tantas personas reunidas por una misma causa. Gracias a cada persona por sumarse a generar conciencia y por recordarnos que hablar también es una forma de cuidar, expresó Alvarado.