OMAAPAS trabaja en solución integral para drenaje sanitario en Nogales, Sonora

Con el objetivo de evitar que agua pluvial y de un venero natural sea conducida al sistema de drenaje sanitario, OOMAPAS trabaja en una solución integral en el sector ubicado a espaldas de la empresa Interceramic, con descarga hacia la calle 5 de Febrero en Nogales, Sonora.
El director de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, explicó que por las condiciones topográficas del lugar se ha formado una zona de acumulación de agua, además de detectarse un venero que se manifiesta principalmente durante la temporada de lluvias, lo que abre la posibilidad de aprovechar este recurso mediante estudios técnicos y, eventualmente, la perforación de un pozo.
Encontramos un venero que se manifiesta en tiempos de lluvia y eso nos indica que existe agua dulce que debemos estudiar para determinar si puede ser aprovechada. Lo que buscamos es que esa agua no termine en el drenaje y que podamos darle un uso adecuado, señaló.
Sandoval Mendoza explicó que introducir agua de lluvia, arena, piedras o basura a los drenajes representa un riesgo de taponamiento y puede provocar derrames de aguas residuales, particularmente en sectores como la calle 5 de Febrero.
Lo más importante es evitar que el agua pluvial llegue al drenaje sanitario, porque puede arrastrar materiales que provoquen obstrucciones y generar un problema mayor. Queremos prevenir un posible derrame de aguas negras y proteger tanto la infraestructura como a los vecinos, puntualizó.
Si los estudios resultan favorables, podremos aprovechar esa agua, evitar que llegue al drenaje y reducir también las afectaciones para los vecinos de la 5 de Febrero. Se trata de hacer las cosas bien y encontrar una solución definitiva, afirmó.
Sabemos que puede resultar incómodo, pero estamos atendiendo el problema de fondo. Seguimos trabajando para resolverlo lo antes posible y dejar una solución segura, funcional y permanente para este sector, concluyó.