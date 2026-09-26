OMAAPAS trabaja en solución integral para drenaje sanitario en Nogales, Sonora

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El organismo trabaja para impedir que agua de lluvia y de un venero natural llegue al drenaje sanitario, mientras analiza aprovechar el recurso mediante un posible pozo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/09/2026 10:41 AM.
En Nogales y editada el 26/09/2026 10:47 AM.