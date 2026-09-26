¡Peregrino Seguro 2026! Preparan operativo para proteger a quienes caminen rumbo a Magdalena

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Protección Civil de Nogales recuerda a los peregrinos que habrá puntos de auxilio y vigilancia durante el trayecto, mientras pide llevar agua, celular cargado, prendas reflejantes y caminar acompañados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/09/2026 10:34 AM.
En Nogales y editada el 26/09/2026 10:41 AM.