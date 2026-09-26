¡Peregrino Seguro 2026! Preparan operativo para proteger a quienes caminen rumbo a Magdalena

Como parte de las acciones contempladas en el programa Peregrino Seguro 2026, la titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales, Sonora, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, recordó a las personas que realizarán la tradicional caminata hacia Magdalena de Kino que durante el trayecto contarán con puestos de emergencia y auxilio para atender cualquier eventualidad.
Durante el recorrido habrá puntos de apoyo para atender a quienes presenten agotamiento, deshidratación, alguna lesión o cualquier situación que requiera asistencia. La intención es que los peregrinos sepan que no estarán solos durante el trayecto, señaló.
Es muy importante que lleven su celular cargado y que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, no duden en comunicarse al 911. Queremos que realicen esta tradición con responsabilidad y tomando todas las medidas preventivas posibles, indicó Ochoa Zavala.
Las distintas corporaciones realizarán recorridos y mantendrán presencia a lo largo de la carretera para brindar seguridad y apoyo a los peregrinos. De igual manera, se reforzarán las acciones preventivas dirigidas a los automovilistas, principalmente para que reduzcan la velocidad y extremen precauciones en los tramos donde se registre presencia de personas caminando.
Pedimos también la colaboración de los automovilistas. Es fundamental disminuir la velocidad, mantenerse atentos y respetar a las personas que estarán caminando por los distintos tramos carreteros, agregó.
Que atiendan las recomendaciones, que caminen acompañados y que no se expongan innecesariamente. La prevención y la colaboración de todos son fundamentales para que esta peregrinación se desarrolle de la manera más segura posible, concluyó.