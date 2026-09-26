¡Prepárese Nogales! Prevén lluvias, tormentas y hasta granizo para lunes y martes

La Unidad Municipal de Protección Civil informó que para el próximo lunes 28 y martes 29 de septiembre se prevén condiciones favorables para la presencia de lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintos sectores de Nogales, Sonora.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, estas condiciones estarán asociadas a la interacción de los remanentes del ciclón Polo con un frente frío, el monzón mexicano y una vaguada, sistemas que favorecerán un incremento en la humedad y la inestabilidad atmosférica en la región.
Ante este escenario, Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones climatológicas y exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias.
Se recomienda evitar cruzar arroyos, corrientes de agua o vialidades inundadas durante las precipitaciones, así como alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras que puedan representar un riesgo ante las rachas de viento.
De igual manera, se pide conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos en caso de lluvia, además de resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
La Unidad Municipal de Protección Civil continuará dando seguimiento a las condiciones meteorológicas y emitirá oportunamente cualquier actualización. Ante una situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.