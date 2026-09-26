¡Prepárese Nogales! Prevén lluvias, tormentas y hasta granizo para lunes y martes

...

Protección Civil anticipa posibles precipitaciones, actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y caída de granizo para el 28 y 29 de septiembre; pide extremar precauciones y evitar cruzar arroyos o calles inundadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/09/2026 10:47 AM.
En Nogales y editada el 26/09/2026 10:58 AM.