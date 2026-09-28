2do Informe de Trabajo: “Estoy listo para cuando suene la campana”: Gim

Cinco años de gobierno pueden verse también como una pelea de varios rounds: hay golpes que obligan a replantear la estrategia, momentos para resistir y otros para conectar los aciertos.
Así describió el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, la etapa que vive al frente del Ayuntamiento de Nogales, al señalar que llega a este tramo con mayor experiencia y madurez para enfrentar los retos de una ciudad dinámica y compleja.
En entrevista para MAS Noticias con Nubia Uriarte, en MAS Radio, con motivo de su segundo informe de gobierno —el quinto de su administración y entrando al último de este periodo—, habló de los principales resultados, los pendientes y los retos que todavía quedan antes de concluir su gestión.
Aquí les compartimos parte de esta entrevista que tuvo como hilo conductor el boxeo, uno de “fajadores”.
Cuando inició su administración hablaba de su gusto por el boxeo y se identificaba con los llamados “fajadores”. Si estos cinco años fueran una pelea y estuviéramos ya en los últimos rounds, ¿cómo llega?
Ando bien, un 85, un 90 por ciento (por cuestiones de salud), derivado del mismo desgaste natural que durante los rounds anteriores uno se va desgastando, pero también va aprendiendo y va conociendo más. (...) Con más madurez política y profesional, y con esa madurez es de la misma manera que se enfrentan los retos que una ciudad tan grande como Nogales y tan dinámica (...) lo importante no es terminar la pelea (...) sino ganar, llegar a la meta, sí, pero ganar la carrera.
¿Cuáles considera que han sido sus principales aciertos hasta este momento?
Los aciertos más atinados creo que los planeamos en la transparencia con la que llegamos al día de hoy y los resultados que hemos tenido en materia de seguridad, en materia de agua (...), en la gestión de recursos y en tener una ciudad tranquila, segura, pese a todas las adversidades. (...) También mantener la fortaleza de la industria manufacturera y el comercio, mantener a sus empleados (...). Ese ha sido un gran reto.
El agua fue uno de los temas centrales de su segundo informe. ¿Qué representa para usted el trabajo realizado en este rubro?
De lleno, en verdad, de lleno, con la seriedad y con la intensidad que merece ese tema. (...) En 2022 me advertían que ya no íbamos a tener ni 500 litros por segundo de los 1,600 que ocupaba Nogales en ese entonces. Fue una alerta importante (...) y fue cuando decidí hacer una mesa del agua como la que tenemos al día de hoy, donde todos los días nos juntamos, donde planeamos, donde vemos los riesgos y los problemas más importantes.
¿Cuál es la meta que plantea para 2027?
Nuestro proyecto para el 2027 es el programa 1,500, que consiste en tener o dejarle a la ciudad 1,500 litros por segundo ya establecidos. (...) Hemos construido tres tanques elevados, pensamos que ocupamos dos más y tres pozos más para tener resuelto el problema del agua en hogares al menos al 90%.
¿Qué avances tiene actualmente ese proyecto?
Hoy en día el anillo hídrico ya está en un 80%, con redes, tanques elevados, válvulas automáticas y tecnología. Tenemos un sistema de monitoreo (...) y podemos saber cuánto están generando los pozos, cómo se están comportando y si existe algún desperfecto en los equipos.
En materia financiera, ¿qué viene para el próximo año?
Hay 700 millones que se van a invertir, ya están en proceso, en obras de saneamiento, como el arroyo Los Nogales, Colinas del Sol y plantas tratadoras. (...) Además, recuperamos la confianza con el Banco de Desarrollo (...) y ellos ya anunciaron 9 millones de dólares más que van a invertir en saneamiento.
¿Está seguro de que las obras pendientes podrán concluirse antes de terminar su administración?
Sí, sí, sí. Compromiso. (...) No hay ninguna obra que voy a dejar inconclusa, ninguna. (...) Y además te puedo presumir con autoridad moral que ninguna obra tiene un sobreprecio. Si no, ya me lo hubieran dado un gancho, ya hubiera salido.
En estos cinco años, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar como alcalde?
La que más me ha podido y me ha sentido mucho es que se me haya ahogado un joven en la alberca. (...) Eso me pudo muchísimo y te digo que todavía me sigue pudiendo. (...) Y la decisión más difícil que a veces me toca es cuando tengo que despedir a una persona (...) porque no hace su trabajo o incurre en algún incumplimiento.
Con la experiencia acumulada, ¿qué habría hecho diferente?
A lo mejor, en materia de reclutamiento, hubiera reclutado o invitado a gente que fuera con otro perfil más ad hoc al puesto. (...) Existen los compromisos y también otras situaciones que te llevan a contratar a alguien por amigo, por compromiso o por política, y no cumple con el perfil. (...) Yo haría una selección, como lo hacen en la industria, de acuerdo al perfil del puesto.
¿Considera entonces que en la política deben privilegiarse los perfiles sobre los compromisos?
Sí. (...) Estoy convencido que en la salud y en la educación no hay cortesías políticas. Deben estar personas con perfiles, con independencia si son del partido o no, si son amigos del alcalde.
¿Qué recomendación le dejaría a quien lo suceda?
Uno, que lo haga con transparencia, que haga con transparencia todo. Segundo, que se enfoque en los problemas sociales (...) y que siga trabajando con todos los sectores, que no discrimine a nadie. (...) No debemos ver colores, ni partidos, ni nada, cuando ya somos gobierno.
¿Y qué viene para usted en 2027?
Creo que yo esperaría en el tema político alguna oportunidad y alguna situación que se diera a favor de participar en un puesto de elección, pero eso depende de que el partido lo tome en cuenta a uno y de muchos factores. (...) Yo nunca voy a pelear por un puesto, menos por algo político (...) se lo dejaría al tiempo y al destino. Y si no, pues me regresaría donde yo nací, que es la industria manufacturera.
¿Pero usted está listo para cuando suene la campana?
Yo estoy listo para cuando suene la campana, ya en el noveno round y creo que podría empezar un nuevo round en donde yo estuviera, porque me considero que estoy preparado. Nomás yo le pediría tener salud para enfrentar los nuevos retos.