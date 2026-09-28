2do Informe de Trabajo: “Estoy listo para cuando suene la campana”: Gim

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En entrevista con MAS Noticias, el alcalde de Nogales hizo un balance de sus cinco años de gobierno y aseguró estar preparado para enfrentar los retos que vengan, sin descartar una eventual participación política en 2027

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 28/09/2026 12:09 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 12:17 PM.