¡Adiós al celular en las aulas! Nogales respalda nueva regulación para estudiantes

...

El director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, señaló que la medida nacional que entrará en vigor el 3 de noviembre busca reducir distractores y promover un mejor entorno escolar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/09/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 04:46 PM.