¡Adiós al celular en las aulas! Nogales respalda nueva regulación para estudiantes

El maestro Edgar Valadez Valdez, director de Educación Municipal, calificó como un paso muy importante y una iniciativa acertada la medida que busca evitar que los menores de edad lleven teléfonos celulares a las instituciones escolares. Esta regulación, promovida a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades de educación y cultura, se aplicará oficialmente a partir del próximo 3 de noviembre.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el dispositivo móvil actúa principalmente como un distractor dentro del entorno académico. Adicionalmente, señaló que en ocasiones los estudiantes le dan un uso incorrecto, exponiéndose a contenidos inapropiados e involucrándose en problemas o situaciones legales que no corresponden a su edad ni deberían presenciar.
La implementación de esta normativa cuenta con el respaldo del sector docente, ya que no se trató de una decisión aislada o impuesta, al asegurar que, la medida se gestionó a través de un pliego de demandas donde se consultó a los educadores, al resultar en un consenso en el que alrededor de 10 millones de maestros aceptaron que los alumnos no deben ingresar con celulares a las escuelas.
En el ámbito local, la ciudad de Nogales ha reflejado una recepción positiva ante este cambio, aseguró Valadez Valdez, al destacar que tanto las direcciones de las escuelas primarias como la mayoría de los padres de familia están satisfechos y perciben favorablemente los beneficios que esta iniciativa traerá para los estudiantes.
El Director de Educación Municipal aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad docente, al asegurar que mantienen sus puertas abiertas y continúa la realización de visitas a los planteles para atender de cerca sus necesidades. Enfatizó que el trabajo continuo y en equipo con cada uno de los maestros es la mejor estrategia para seguir el avance del desarrollo educativo del municipio.