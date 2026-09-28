Alcalde anuncia más proyectos para 2027

Importantes inversiones en infraestructura hídrica, vivienda y nuevos proyectos a futuro son el resultado de las gestiones y mesas de trabajo sostenidas con autoridades federales durante la reciente visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la capital del estado de Sonora.
Sobre esto el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, mencionó que, aunque no se tuvo un acercamiento directo con la presidenta Sheinbaum, las gestiones locales continuaron en reuniones paralelas con directores generales y secretarios de estado, consolidando acuerdos clave para el desarrollo de la frontera.
Hubo reuniones previas y posteriores a su visita con gente que viene de México, con el tema de las casas de INFONAVIT, con el tema del agua, con el tema de infraestructura, con algunos directores generales, y tuve la oportunidad de participar y dar seguimiento, mencionó el Alcalde.
Además de asegurar estos recursos inmediatos, el alcalde confirmó ya se trabaja con la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transporte para integrar al presupuesto federal y estatal de 2027 nuevos proyectos enfocados en las áreas de deporte, salud y educación.
Ya lo que está planeado en el tema del agua, el tema de infraestructura, ya se los he comentado, que son la intervención de los 700 millones de pesos, 400 en este año y 300 para el año que entra, en temas de saneamiento, etcétera, indicó.