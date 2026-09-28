Alcalde anuncia más proyectos para 2027

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El alcalde Juan Gim Nogales informó que 400 millones de pesos se ejercerán este año y 300 millones más durante 2027, además de gestiones para incorporar nuevos proyectos de infraestructura, salud, educación y deporte.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/09/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 03:46 PM.