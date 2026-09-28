Angélica Burgos destaca encuentro con Sheinbaum y asegura que “es tiempo de las mujeres”

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La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales relató su acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Sonora y señaló que recibió palabras de respaldo a su interés por continuar participando en política

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 10:18 AM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 10:48 AM.