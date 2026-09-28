Angélica Burgos destaca encuentro con Sheinbaum y asegura que “es tiempo de las mujeres”

“Estamos convencidos que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, están trabajando por un México sin desigualdades y oportunidades para todos”, destacó Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales de Mujeres al 100 acudió a la asamblea informativa de la presidenta de la República en esta capital, junto con un importante grupo de militantes fundadores de Morena quienes se dieron cita en el Centro de Usos Múltiples (CUM).
Incluso se tomó una “selfie” con la primera mujer en ocupar la máxima magistratura del país, logrando platicar con quien dirige los destinos de los mexicanos, informándole de su interés por participar en política, contando con la aprobación de la mandataria.
Logramos acercarnos a la presidenta y tomarnos una ‘selfie’ con ella y poder decirle del interés por seguir participando en la política…a lo que nos respondió: ‘sigue adelante, es el tiempo de nosotras, las mujeres’, por lo que nos brinda confianza para avanzar en nuestro proyecto, comentó.
Este acercamiento con la presidenta aunque breve, fue muy emotivo porque se interesó y me dedicó unos minutos…con una plática breve pero provechosa, porque nos dio su aprobación total para mis aspiraciones, continúo.
Este acercamiento con la presidenta aunque breve, fue muy emotivo porque se interesó y me dedicó unos minutos…con una plática breve pero provechosa, porque nos dio su aprobación total para mis aspiraciones, continúo.
Como también de grandes beneficios para los estudiantes en general, destacó, ante el anuncio de la presidenta de aplicar la “Beca Universal” que habrá de brindar oportunidades para todos los niveles escolares, desde primaria hasta universidad.
El interés es proporcionar a la niñez y la juventud mexicana…las mismas oportunidades de estudio y de superación para enfrentar los retos del futuro en todos los niveles sociales, señaló.