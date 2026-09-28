Burritos sobre ruedas! Ciclista de Nogales convierte su bicicleta en su nuevo negocio

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Después de 15 años en la industria, Marcos Alonso Valenzuela decidió emprender con burritos caseros y adaptó su bicicleta para llevar desayunos calientes por las calles de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/09/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 04:40 PM.