¡Los casi 20 mdp del Hoeffer todavía están en obra! Gim defiende inversión y anuncia más mejoras

La transformación del principal recinto beisbolero de la ciudad aún no termina, y el millonario presupuesto asignado a la obra del estadio Alberto Hoeffer está respaldado por trabajos de construcción que continuarán activos hasta finales de año, así lo declaró el presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales.
Mencionó ante los cuestionamientos en redes sociales, sobre la aplicación de casi 20 millones de pesos, que la primera etapa de rescate ya concluyó, pero la segunda y tercera fase que abarca la fachada y otros detalles, esta programadas para entregarse a mediados de noviembre o en el mes de diciembre.
Ustedes conocen el presupuesto que se asignó y por ahí hay algunos que no saben hacer bien las cuentas y publican que hay 19 o 20 millones de pesos. Efectivamente, sí los hay, pero efectivamente el estadio todavía no se termina. Entonces, que no tenga duda la ciudadanía que está bien invertido el dinero que se asignó y ustedes lo pueden constatar ahí, comentó el Alcalde.
Sobre las especulaciones generadas por un sector de la población, el alcalde lanzó una invitación abierta a los ciudadanos para que recurran a los mecanismos oficiales de acceso a la información para revisar los contratos de esta y otras obras que se desarrollan en el municipio.
Entonces si tienen dudas, con todo gusto lo pueden pedir por transparencia, o lo pueden pedir como han pedido de las calles, como han pedido todos y no han encontrado absolutamente nada. Yo les decía que informen que ninguna calle está inconclusa y ningún proyecto, y que le busquen porque no van a encontrar, mencionó.