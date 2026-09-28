¡Los casi 20 mdp del Hoeffer todavía están en obra! Gim defiende inversión y anuncia más mejoras

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El alcalde de Nogales aseguró que la rehabilitación del Estadio Alberto Hoeffer aún no concluye y que las siguientes etapas, incluida la fachada, podrían terminar entre noviembre y diciembre

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/09/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 04:01 PM.