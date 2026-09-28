Firman acuerdo para fortalecer atención y prevención

Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y ampliar las acciones de atención, prevención y acompañamiento en favor de las mujeres de ambos lados de la frontera, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Nogalense de las Mujeres, participó este viernes en la firma de una Carta de Intención dentro de la Política de Vinculación y Atención Integral para la Mujer (VAIM), realizada en el Consulado General de México en Nogales, Arizona.
La directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer, destacó que este acuerdo permitirá formalizar y reforzar una colaboración que ya se venía desarrollando entre las instituciones, mediante el intercambio de experiencias, estrategias de atención y mecanismos de vinculación que permitan brindar una respuesta más integral a las mujeres que requieren apoyo.
Esta carta de intención viene a sumar y a fortalecer esa conexión y vinculación que ya teníamos. Veníamos trabajando y ahora lo vamos a hacer de manera formal, con el propósito de seguir generando mejores condiciones de atención para las mujeres, expresó.
Pérez Esquer señaló que para la administración municipal que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres constituye un tema de atención permanente, por lo que se han impulsado servicios y estrategias encaminados a brindarles acompañamiento oportuno.
Explicó que, a través del Instituto Nogalense de las Mujeres, se ofrecen servicios de asesoría legal, acompañamiento ante las fiscalías, atención psicológica, programas de salud y campañas de prevención, además de acciones orientadas a proporcionar herramientas que contribuyan a la seguridad y bienestar de las mujeres.
Creo que no debe haber una frontera que nos divida cuando se trata de brindar atención. Somos dos ciudades hermanas y hemos desarrollado estrategias binacionales que nos permiten trabajar por el bienestar de las mujeres, sin importar de qué lado se encuentren, afirmó.
El poder atender a una mujer en los diferentes ámbitos de sus necesidades puede marcar una gran diferencia en su vida. Por eso es tan importante establecer alianzas, ampliar nuestra capacidad de atención y lograr que la información y los servicios lleguen a más mujeres, puntualizó.
Finalmente, Daniela Pérez Esquer aseguró que el Instituto Nogalense de las Mujeres continuará trabajando de manera coordinada para mejorar las estrategias de prevención y atención, con la aspiración de avanzar hacia comunidades en las que las mujeres puedan desarrollarse en entornos libres de violencia.
Vamos a seguir trabajando de la mano, implementando y mejorando estrategias. Lo ideal es que llegue el día en que podamos decir que estas herramientas ya no son necesarias porque vivimos en un entorno libre de violencia contra las mujeres, concluyó.