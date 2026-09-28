Firman acuerdo para fortalecer atención y prevención

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El Instituto Nogalense de las Mujeres y autoridades consulares formalizaron una Carta de Intención para mejorar la coordinación, canalización y acompañamiento de mujeres que requieran apoyo a ambos lados de la frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 11:35 AM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 11:39 AM.