Gim asegura que la seguridad se ajusta todos los días ante hechos violentos en Nogales

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El alcalde señaló que los acontecimientos recientes se analizan en la Mesa de Seguridad y que las corporaciones coordinan operativos de acuerdo con cada incidente registrado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/09/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 05:07 PM.