Gim asegura que la seguridad se ajusta todos los días ante hechos violentos en Nogales

Ante los acontecimientos violentos que se han registrado en esta frontera en los últimos días el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, aseguró que se ven en la mesa de seguridad que encabeza todos los días.
Detalló que lo ideal sería que no se presentaran este tipo de hechos sin embargo al darse se organizan en coordinación las operatividades necesarias.
Sí, todos los días y más ya debe estar la mesa de seguridad primero, como yo digo, ahí se planea, se organiza, se hacen diagnósticos, se crean operativos en relación a los acontecimientos que se tienen, salvo los operativos que ya se tienen normalmente establecidos.
Si hay un hecho violento, si hay un homicidio como el que fue ahora, que llevamos dos en este mes de septiembre, que no son muchos, pero la verdad yo no quisiera tener ni uno, estamos muy por debajo de la media nacional y de la media de otras ciudades grandes aquí en Sonora.
Si hay un hecho violento, si hay un homicidio como el que fue ahora, que llevamos dos en este mes de septiembre, que no son muchos, pero la verdad yo no quisiera tener ni uno, estamos muy por debajo de la media nacional y de la media de otras ciudades grandes aquí en Sonora.
Sí hacemos estrategias como les he dicho, hay mucho gobierno en la ciudad están la Secretaría de Justicia Ciudadana, está el Estado también, la Fiscalía General de la República, nosotros.
Hay mucho gobierno, por eso es que los índices se han bajado, pero sí hay estrategias que todos los días se adecuan, de acuerdo a los incidentes que hay, con la idea de mantenerse en una ciudad tranquila, en un ambiente de seguridad.
Hay mucho gobierno, por eso es que los índices se han bajado, pero sí hay estrategias que todos los días se adecuan, de acuerdo a los incidentes que hay, con la idea de mantenerse en una ciudad tranquila, en un ambiente de seguridad.