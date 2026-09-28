Julia Huerta destaca informe de Sheinbaum y respaldo a la transformación desde Nogales

...

La representante morenista resaltó los temas abordados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe y destacó su reciente gira por Sonora junto al gobernador Alfonso Durazo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 02:05 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 02:10 PM.