Julia Huerta destaca informe de Sheinbaum y respaldo a la transformación desde Nogales

La referente morenista nogalense, Julia Huerta, destacó la trascendencia del Segundo Informe de Honestidad y Resultados de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como el contundente éxito de su reciente gira por Sonora, la cual contó con la anfitrionía y el respaldo del Gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Bajo el sol de la Ciudad de México, Julia Huerta tuvo el privilegio de estar presente en la exposición de resultados de la mandataria, describiéndolo como un momento histórico que se vivió con la fuerza y la emoción que solo la Cuarta Transformación sabe convocar.
Durante la asamblea, la representante de Nogales resaltó que de la viva voz de la Presidenta se escucharon tres mensajes que resonaron profundamente para el futuro del país: en la soberanía nacional con la firme postura de que ninguna potencia extranjera tiene derecho a dictar el presente ni el futuro de México; en bienestar social por la histórica inversión de 60 mil millones de pesos en la capital del país, destinados directamente al bienestar de su gente.
Como tercer punto las reformas antineoliberales con el impulso a la consolidación de los derechos laborales y democráticos, destacando la jornada laboral de 40 horas, los aumentos salariales, la erradicación del nepotismo político y el principio inquebrantable de la no reelección.
En el marco de este magno evento, Julia Huerta también celebró la visita de la Presidenta Sheinbaum al estado durante la jornada del sábado, al señalar que, junto con el mejor Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la Presidenta estuvo arropada por Nogales y por todo el estado en su Gira de Honestidad y Resultados.
Su visita fortalece nuestro compromiso con la Cuarta Transformación, Sonora la recibe con los brazos abiertos, con apoyo incondicional y mucho entusiasmo. Seguimos caminando juntos, de cercanía con las y los sonorenses, declaró la lideresa morenista.
Su visita fortalece nuestro compromiso con la Cuarta Transformación, Sonora la recibe con los brazos abiertos, con apoyo incondicional y mucho entusiasmo. Seguimos caminando juntos, de cercanía con las y los sonorenses, declaró la lideresa morenista.
Julia Huerta reiteró que desde Nogales se acompaña con profundo orgullo a la Presidenta, demostrando que el proyecto de nación se construye con la misma fuerza desde el centro del país que desde la frontera norte.
Y efectivamente, como dijo la Presidenta: ¡Es Tiempo de Mujeres, y también es tiempo de Nogales! ¡Bienvenida de regreso, Presidenta!, concluyó.
Y efectivamente, como dijo la Presidenta: ¡Es Tiempo de Mujeres, y también es tiempo de Nogales! ¡Bienvenida de regreso, Presidenta!, concluyó.